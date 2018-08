Urtato in scooter da un'auto guidata da un turista tedesco Sessantenne in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Urtato da un Volkswagen Caddy condotto da un turista tedesco, un centauro finisce all’ospedale. L’incidente è avvenuto ieri sera poco dopo le ore 20 in viale Leopardi. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto procedeva sulla corsia di destra, quando ha cambiato corsia per parcheggiare a sinistra negli spazi a ridosso di rampa Zara. Proprio in quel momento sopraggiungeva uno scooter Honda che è stato urtato. Il centauro, un uomo di circa 60 anni è caduto pesantemente sull’asfalto. Sulle prime si è temuto l’uomo che avesse riportato gravi conseguenze, ma dopo i primi soccorsi le sue condizioni sono apparse rassicuranti. Sul posto l’ambulanza del 118, che ha portato il ferito all’ospedale, e i carabinieri.