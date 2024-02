Incidente in superstrada a Sforzacosta, marito e moglie si schiantano con l'auto: Lui trasportato a Torrette

MACERATA - Incidente stradale oggi intorno alle 11 all'uscita della superstrada a Sforzacosta. Marito e moglie si sono schiantati con l'auto e non risultano altri mezzi coinvolti. L'uomo è stato portato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, la donna in ambulanza al pronto soccorso di Macerata. Sul posto, oltre al 118, gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi di rito.