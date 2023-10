MACERATA - Tragico incidente ieri in via Roma. Ha perso la vita Francesca Bellabarba, di 78 anni. Feriti il marito Luigi Vannucci e la sorella di lui. Erano stati a una Cresima alla chiesa di San Francesco. Lo schianto fatale è avvenuto intorno alle 13.20, quando l’auto condotta dalla vittima è finita contro un’abitazione.

Bellabarba, originaria di Camerino (si era trasferita a Macerata con il marito dopo il terremoto) era alla guida di una Opel Agila. L’auto proveniva da via Lori, in un tratto in discesa, e probabilmente a causa di un malore della conducente è piombata in via Roma, ha travolto uno scooter in sosta e si è schiantata contro una casa situata tra il gommista e la lavanderia self service, nei pressi del bar Nino.

A fianco della vittima c’era il marito Vannucci, 79 anni, molto noto in provincia per aver ricoperto ruoli di prestigio alla Fondazione Carima e per essere stato presidente delle Ipab di Camerino (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), ente che gestisce la casa di riposo della città ducale. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Più gravi (ma non sarebbe in pericolo di vita), le condizioni della sorella, di 77 anni (proprietaria della Opel Agila), ex insegnante, che invece è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.



Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Macerata, guidati dal comandante Danilo Doria, che hanno effettuato i rilievi di legge al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente. La notizia della tragedia nella giornata di ieri si è immediatamente diffusa a macchia d’olio e numerosi sono stati gli attestati di cordoglio pervenuti ai familiari della vittima. Chi l’ha conosciuta descrive Francesca Bellabarba come una donna generosa, gentile e disponibile con tutti. I funerali non sono ancora stati fissati. Come da prassi in questi casi si attende infatti il nulla osta da parte della Procura, che coordina gli accertamenti svolti dalla polizia locale.