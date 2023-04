Scontro tra due auto all'uscita della superstrada: una si ribalta, conducente al pronto soccorso

MACERATA - Scontro all’uscita della superstrada di Sforzacosta. L’allarme è scattato intorno alle 11.30. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale un’auto, che stava procedendo in direzione Abbadia di Fiastra lungo la Provinciale, si è scontrata con un’altra che stava uscendo dalla superstrada. La prima, dopo l’urto, si è ribaltata. I vigili del fuoco sono intervenuti per tirare fuori l’automobilista dalle lamiere. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata in ambulanza.