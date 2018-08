Giovane cade da una giostra e finisce in ospedale Struttura sotto sequestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Cade da una giostra e finisce al pronto soccorso. Paura giovedì sera a Villa Potenza per una giovane di 23 anni. L’incidente è avvenuto verso le ore 23 nello spazio accanto al Centro Fiere di Villa Potenza dove da giorni c’è un Luna Park arrivato in città anche in occasione della festa di san Giuliano, patrono di Macerata. La ventitreenne maceratese è stata portata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, le sue condizioni non sono gravi. La giostra è stata posta sotto sequestro. Indagano gli agenti della Volante guidati dal commissario capo Gabriele Di Giuseppe.