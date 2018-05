Scontro tra due automobili, feriti i conducenti. Danni alla conduttura del metano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Scontro tra due auto oggi intorno alle ore 13.30 in contrada Valle a Macerata, nei pressi dell'agriturismo I Valeriani. Feriti (fortunatamente in maniera non grave) i conducenti dei veicoli, sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. A causa dell’incidente danneggiata una conduttura del metano.