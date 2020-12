Incendio in un appartamento, allarme in via Cincinelli. Le fiamme partite dalla cucina

MACERATA - Allarme a Macerata. Ieri sera in via Cincinelli, intorno alle 22.30, è divampato un incendio in un appartamento. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata, che hanno provveduto allo spegnimento del rogo. Le fiamme sono partite dalla cucina e l’abitazione, situata al primo piano, è stata invasa dal fumo. Al suo interno non c’era nessuno. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.

