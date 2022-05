Hashish e marijuana nelle aiuole del parcheggio scovata grazie al fiuto del cane One

MACERATA - Controlli dei carabinieri, spuntano 73 grammi di hashish e 3 di marijuana nelle aiuole del parcheggio di una discoteca. Fondamentale il fiuto del cane One, che è riuscito a scovare la droga nascosta lì da qualcuno. E ora sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per chiarire come la sostanza stupefacente sia finita lì, probabilmente abbandonata da qualcuno alla vista dei carabinieri impegnati nei controlli. Segnalato alla Prefettura un minorenne che stava fumando una sigaretta con tabacco e marijuana.



Durante la notte di sabato scorso, infatti, i carabinieri della Compagnia di Macerata hanno effettuato un approfondito controllo della discoteca “Azure Dance” di Casette Verdini. Insieme ai militari dell’Arma c’erano i colleghi del Nucleo carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ancona, del Nucleo carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Macerata e del Nucleo carabinieri cinofili di Pesaro. Come si diceva, nel corso del controllo il cane One ha fiutato della sostanza stupefacente, che si trovava nascosta nelle aiuole del parcheggio del locale, consentendo in questo modo ai carabinieri di recuperate 73 grammi di hashish e 3 grammi circa di marijuana e un bilancino elettronico di precisione.

Tutta la sostanza stupefacente e il bilancino di precisione, usato per il confezionamento delle dosi, sono stati posti sotto sequestro. Nel corso dei controlli un diciassettenne di Macerata, trovato in possesso di una sigaretta contenente marijuana, è stato segnalato dai carabinieri alla locale Prefettura.

