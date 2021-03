Giovane di 32 anni trovato morto in camera da letto dai genitori. Lutto nel mondo della movida

MACERATA - Il mondo della movida piange il giovane Stefano Valchi. Resta attonita Macerata per la scomparsa del 32enne che oggi, all’ora di pranzo, è stato trovato senza vita nella camera dell’abitazione dove viveva con i genitori. Ad essergli fatale, probabilmente, un malore che non gli ha lasciato nemmeno il tempo di chiedere aiuto: i genitori, preoccupati per il fatto che non si fosse ancora alzato, intorno a mezzogiorno sono andati a svegliarlo ed hanno fatto la tragica scoperta. A nulla sono serviti i soccorsi del 118, intervenuto sul posto. La notizia della scomparsa di Valchi si è subito diffusa in città e in tutto il territorio perché il 32enne era molto conosciuto per il suo impegno al bar Maracuja di Macerata e alla discoteca Le Gall di Porto San Giorgio.

