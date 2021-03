Coronavirus, un uomo muore in casa: 19 decessi in un giorno nelle Marche. Tra loro un 59enne/ I numeri del contagio

ANCONA - Pandemia Covid, sono stati 19 i morti segnalati oggi, mercoledì 31 marzo 2021, dal Gores nelle Marche. Il numero più alto degli ultimi giorni. Sono deceduti 10 uomini e 10 donne, tutti già afflitti da altre patologie. La vittima più giovane è stata un 59enne di Arcevia (An), quella più anziana un 98enne di Monte Urano. Un uomo di 83 anni di Belmonte Piceno (Fm) è morto in casa.

Nelle Marche sono morte 2.640 persone dall'inizio dell'emergenza coronavirus: 1.486 uomini e 1.154 donne, con un'età media di 82 anni; il 96,9% era affetto anche da altre malattie. Il maggior numero di decessi si sono verificati in provincia di Pesaro e Urbino (898), seguita da Ancona (810), Macerata (441), Fermo (255) e Ascoli (205). Sono 26 le vittime provenienti da fuori regione.

I NUMERI DEL CONTAGIO

CALANO I RICOVERATI NELLE MARCHE

Calano i ricoverati per Covid nelle Marche: oggi sono 949 (-8 rispetto a ieri). In discesa il numero dei degenti in terapia intensiva (146, -4) e in semi intensiva (214, -6), mentre salgono i pazienti dei reparti non intensivi (589, +2). Calano sensibilmente i pazienti assistiti nei pronto soccorso (85, -19) nei pronto soccorso mentre restano 268 gli ospiti di strutture assistenziali. In netto calo i positivi in isolamento domiciliare (8.418, -9) e le quarantene (17.429 18.396,-967); di cui 7.892 con sintomi e 318 operatori sanitari.

