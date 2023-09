MACERATA - Sempre molto complicato il fronte dell’assistenza primaria. Le uscite di scena si susseguono e le disponibilità sono lontane dal soddisfare le necessità, un problema che è evidente su scala nazionale e si ripercuote anche nella nostra provincia. Le determine appena pubblicate all’albo pretorio della Ast evidenziano un paio di situazioni.



La prima è l’uscita di scena, per effetto del prossimo pensionamento, di uno storico medico di famiglia del capoluogo: Gino Tamburrini, medico di assistenza primaria a ciclo di scelta convenzionato con ambulatorio in viale Piave. Il medico maceratese ha comunicato alla direzione Ast l’intenzione di voler cessare l’attività convenzionale dal prossimo primo ottobre, dunque l’ultimo giorno lavorativo sarà il 30 settembre. Richiesta accolta dalla Azienda sanitaria territoriale e formalizzata appunto da una determina a firma della dirigente Daniela Corsi ed appena pubblicata all’albo pretorio. Poi c’è una seconda determina sul fronte della assistenza primaria: incarico di assistenza primaria a Porto Recanati al dottor Vincenzo Pipolo. A seguito della pubblicazione delle carenze per l’assistenza primaria a ciclo di scelta, rilevate nel Distretto di Civitanova Marche dell’Ast di Macerata, la Direzione amministrativa territoriale ha trasmesso alla unità operativa di riferimento l’accettazione, da parte del dottor Pipolo che «al fine di rimuovere le incompatibilità, - è scritto nell’atto - ha rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto di dipendenza in qualità di dirigente medico a tempo indeterminato di Pronto soccorso, con decorrenza 16 settembre». Peraltro non è il primo dirigente medico di Pronto soccorso che si dimette dal ruolo per passare all’assistenza primaria in provincia di Macerata.