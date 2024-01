Macerata, per sistemare i Giardini Diaz scende in campo Scientology

MACERATA - In Italia, circa 8% dei rifiuti urbani non è stato raccolto nel 2019, pari a 2,4 milioni tonnellate; 39,8 kg per abitante all’anno. È un dato molto più alto di quello europeo del 2% (dati Eurostat), che cela infatti differenze molto marcate tra una nazione e l’altra. Dati di Legambiente raccolti durante gli eventi di pulizia e monitoraggio permettono di quantificare le densità di rifiuti da littering (l’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni) in alcune tipologie di ambienti del nostro paese.

Parchi: 4 rifiuti ogni metro quadrato. Park Litter 2020; su 73 parchi, 27.854 rifiuti; Spiagge: 7,8 rifiuti ogni metro. Beach Litter 2021: su 47 spiagge, 36.821 rifiuti; Mare aperto: circa 4.875 rifiuti galleggianti in 20.000 km.

«La via della felicità»

Anche nella bella città di Macerata purtroppo sono sempre più visibili i rifiuti abbandonati da gesti incivili.

Ecco perché il gruppo dei Ministri Volontari da diversi mesi ormai ha lanciato un messaggio con l’iniziativa di raccolta rifiuti nelle aree verdi della città. Anche questo week-end erano presenti ai Giardini Diaz di Macerata dove hanno trovato rifiuti di ogni tipo: plastica, lattine, bottiglie di vetro, mozziconi e molto altro. Tantissimi gli apprezzamenti dei passanti. Pina Picone, responsabile dell’iniziativa, vuole lanciare un messaggio. «La nostra iniziativa prende spunto dalla guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard. Ed è proprio al buon senso di ogni cittadino a cui facciamo appello. Non abbandonate i rifiuti» Ma il gruppo di cittadini non si ferma qui. Il prossimo appuntamento è previsto per il prossimo week-end dove verrà ripulita un’altra area verde della città. Per maggiori informazioni scrivere un’e-mail all’indirizzo ministrivolontariitalia@gmail.com .