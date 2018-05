Ladro maldestro compie un furto in un bar Ripreso dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Forza la porta del bar, si porta via il cassetto chiuso, dove ci sono pochi spiccioli del fondo cassa, che poi abbandona in via dei Sibillini dopo averlo forzato e aver preso i soldi trovati all'interno, nonostante fossero presenti le chiavi per poterlo aprire senza alcuna difficoltà. Un ladro pasticcione o forse semplicemente sotto gli effetti della droga quello che ha realizzato una spaccata notturna al Caffè Mon Amour di viale Trieste. Per fortuna le titolari non hanno registrato danni particolari alla struttura e anche il furto si è limitato a circa 50 euro di fondo cassa del bar. Nel mirino il Caffè Mon Amour, in centro a Macerata. Il malvivente è stato ripreso dalle telecamere.