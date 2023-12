MACERATA - Un’altra raffica di furti, nella notte tra domenica e lunedì, nel centro storico di Macerata. Nel locale ristorante Sugo, in via Antonio Gramsci, i malviventi hanno trafugato il contenuto della cassa, 300 euro in totale. I danni provocati nel locale sono invece ingenti. I ladri sono entrati da una porta sul retro.

«Hanno tagliato la tenda trasparente del dehors – racconta il titolare Piero Pallotta - e hanno rimosso una vetrata, riuscendo a spingerla senza infrangerla. Una volta dentro si sono diretti verso la cassa, dove hanno portato via i soldi lasciati all’interno. L’incasso della giornata era stato portato via dai dipendenti prima della chiusura. Mi sono accorto del furto solo questa mattina (ieri, ndr)». Consistenti i danni causati dai malviventi: la nuova tenda dovrebbe costare circa 3.000 euro, mentre per la sistemazione della vetrata il titolare dovrà spenderne circa 1.000 euro. Un altro furto, sempre nella stessa notte, è stato messo a segno nella gelateria ‘’Very n’ice – idee golose’’, in via Tommaso Lauri. I ladri, dopo aver forzato la porta, hanno trafugato diversi torroni. Nella medesima notte ignoti hanno tentato di entrare nel bar “Mon Amour Cafè” in viale Trieste. I ladri hanno cercato di introdursi nel locale passando da una finestra laterale del gazebo, ma non sono riusciti a scardinarla.

Tentato colpo

Tentato furto anche alla casa editrice e libreria, Editrice Giometti & Antonello di corso Giacomo Matteotti. Hanno spaccato la serratura della porta d’ingresso, ma non sono riusciti ad entrare. «Non è affatto bello ritrovarsi in queste situazioni - dice Milena Ibro –. Ma a cosa servono le telecamere? Sono molto arrabbiata per l’accaduto. Occorrono più controlli». Tentato furto anche ai danni del negozio di alimentari “L’angolo del gusto”, in vicolo Antonio Ferrari. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso e rotto parte della vetrina e la fascia in basso in ferro, per danni totali di circa un migliaio di euro. I ladri non sono riusciti ad entrare neanche al Pub Fabric che si trova nello stesso vicolo. Risalgono ad alcuni giorni fa altri raid ai danni dei negozianti del centro storico di Macerata. L’associazione locale dei commercianti guidata dal presidente Giuseppe Romano si era subito confrontata con l’assessore alla sicurezza Paolo Renna e il comandante della polizia locale Danilo Doria. «Abbiamo deciso di fare squadra - aveva detto Romano - partendo dall’appello a tutti colleghi: ogni minima segnalazione deve essere inviata subito alle forze dell’ordine. Siamo oltre cento commercianti e, oltre ai nostri occhi, servono anche quelli di altre telecamere». Non si esclude che i raid portino la stessa firma.