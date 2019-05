Si finge donna, si fa inviare foto da nudo e lo ricatta: ragazzo 18enne denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Corteggia un uomo fingendosi donna, poi lo ricatta. Diciottenne maceratese denunciato per estorsione. Tutto si è consumato su un gruppo Whatsapp. All’identità del neo maggiorenne, che risiede nel Maceratese, sono arrivati i carabinieri di Brescello, piccolo comune in provincia di Reggio Emilia. Alcuni mesi fa un 40enne della bassa reggiana aveva infatti deciso di iscriversi su un gruppo Whatsapp finalizzato alla promozione di incontri con la speranza di conoscere una donna con cui intraprendere una relazione. Ha inviato alcune foto, alcune anche nudo, ma poi sono arrivate le richieste di soldi. Prima 50 euro, poi 100, in totale il 40enne per 146 volte ha inviato i soldi per scongiurare la pubblicazione e la diffusione di quelle foto scottanti. Era arrivato a pagare, per tutelare la propria immagine, ben ottomila euro, ma le richieste non erano cessate e lui non ce l’ha fatta più.