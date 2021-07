Finalissima degli Europei tra maxi schermi e divieti. La prefettura: «Siate responsabili»

MACERATA - E’ febbre azzurra. Tutti si stanno organizzando per vivere al meglio il big match di questa sera tra Italia e Inghilterra. Una passione, quella per la nazionale di mister Roberto Mancini, che ha contagiato chiunque, grandi e piccini. E se praticamente quasi tutti i locali della provincia - bar, ristoranti, stabilimenti balneari, pub e pizzerie - si sono attrezzati con schermi, televisori, tavoli all’aperto per seguire la partita, ci sono anche Comuni che hanno allestito dei maxi schermi in piazza come ad esempio Civitanova Marche, San Severino e Tolentino.

Una finalissima del campionato europeo di calcio che si giocherà allo stadio di Wembley attesissima anche nel Maceratese, dunque, e che comporterà un impegno anche per le forze dell’ordine che saranno impegnate a garantire la sicurezza e a far sì che l’eventuale e sperata festa per la vittoria non degeneri e soprattutto non metta in pericolo la sicurezza e la salute di tutti visto che l’epidemia da Covid-19 non è finita.



La prefettura ha disposto il potenziamento dei controlli anche per evitare assembramenti, specie nei luoghi di maggiore affluenza. «Un bellissimo momento calcistico che richiede però da parte di tutti la massima prudenza in materia di prevenzione da Covid-19 in tema di distanziamento e di uso delle mascherine all’aperto in caso di assembramento - interviene con una nota la prefettura di Macerata guidata da Flavio Ferdani -. Con i sindaci e le forze dell’ordine abbiamo programmato interventi e controlli antiassembramento, ma qualsiasi iniziativa rischia di essere inutile in mancanza di senso di responsabilità da parte della popolazione». Da qui l’appello «alla responsabilità da parte di ciascuno e soprattutto dei giovani ad aver cura della propria salute e di quella delle proprie famiglie perché la partita contro il Covid non è ancora vinta».



Dunque appello alla massima responsabilità. Ma torniamo alle feste di piazza. Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli ha preferito non allestire un maxi schermo in centro per consentire ai locali di lavorare meglio e per evitare assembramenti ma ha deciso di chiudere il centro alle auto dalle 19 per consentire ai pedoni di muoversi con più libertà. A Civitanova maxi schermo al Varco sul mare. L’accesso sarà garantito fino alla copertura dei posti disponibili previsti nel rispetto della normativa per il contenimento da Covid-19 pertanto si consiglia la prenotazione. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la registrazione (come da normativa vigente) per poter accedere all’area. Per l’occasione la biglietteria allestita all’ingresso dell’arena Varco sul Mare sarà operativa dalle ore 17 di oggi e l’ingresso all’area della proiezione sarà possibile dalle ore 20. Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha emesso un’ordinanza in vigore dalle 21 di stasera fino alle 2 di domani che dispone il divieto di vendita di qualsiasi bevanda contenuta in lattine e bottiglie, consentendo la vendita solo in bicchieri di carta o plastica ed il divieto di somministrazione e vendita di superalcolici da asporto. Inoltre per tutte le persone presenti nei luoghi pubblici di Civitanova è previsto l’obbligo di utilizzare la mascherina anche all’aperto ed il divieto di detenere contenitori in vetro. A San Severino schermo in piazza del Popolo. Anche il primo cittadino Rosa Piermattei ha emesso un’ordinanza con la quale, in tutto il territorio comunale, dalle ore 20 di oggi viene vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte di tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché la vendita e somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere. Da San Severino a Tolentino: schermo in piazza della Libertà con accesso libero e gratuito dalle 20.30.

