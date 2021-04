Delitto di Rosina Carsetti, arrestato il marito Enrico. Andrà ai domiciliari

MACERATA - E' stato eseguito questa mattina l'arresto di Enrico Orazi, l'anziano accusato dell'omicidio della moglie Rosina Carsetti avvenuto a Montecassiano lo scorso 24 dicembre, in concorso con la figlia Arianna e il nipote Enea Simonetti, entrambi finiti in carcere a febbraio. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

chiedere il provvedimento era stata la Procura della Repubblica di Macerata che aveva fatto ricorso al tribunale del riesame dopo che il Gip aveva lasciato a piede libero Orazi, non ritenendo necessaria per lui l'applicazione di alcuna misura. Il tribunale del riesame aveva accolto la tesi del procuratore Giovanni Giorgio disponendo per Enrico i domiciliari. La difesa dell'uomo non aveva fatto ricorso contro la decisione che questa mattina è divenuta esecutiva. Il 78enne è stato raggiunto dai carabinieri al negozio di autoricambi di via Rosati.

