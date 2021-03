«Domiciliari per il marito di Rosina», il Tribunale del Riesame accoglie il ricorso della Procura

MACERATA - Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso della Procura di Macerata, che aveva chiesto gli arresti domiciliari nei confronti di Enrico Orazi, marito di Rosina Carsetti, l'anziana di Montecassiano trovata morta nella villetta la sera della vigilia di Natale. Il Gip di Macerata non aveva disposto alcuna misura, ora l'indagato può ricorrere in Cassazione. Per il delitto si trovano in carcere Arianna Orazi, figlia della vittima, e il nipote Enea Simonetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA