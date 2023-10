MACERATA All’esame della patente di guida con auricolari bluetooth e cellulare, denunciato per truffa aggravata un pakistano che grazie ad un aiuto esterno aveva risposto correttamente a tutte le domande. L’episodio, l’ennesimo, è avvenuto la scorsa settimana durante una sessione di esame per prendere la patente di guida di categoria B, organizzata come da prassi nelle aule della Motorizzazione civile di Macerata.





I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata, in seguito alla segnalazione di un funzionario che si era insospettito del comportamento anomalo dell’uomo alla prova, sono intervenuti proprio negli uffici dove era in corso l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida, sorprendendo un ventenne extracomunitario che, con un telefono collegato ad un auricolare bluetooth, stava ricevendo, da un complice che si trovava all’esterno, le risposte corrette al test. Il giovane pakistano, come successo già parecchie volte, aveva pensato bene di affrontare il test con la furbizia.

L'aiuto

Tra l’altro, aveva risposto anche correttamente a tutte le domande proposte, grazie all’aiuto che arriva dall’esterno. Invano, il ragazzo ha tentato di negare l’evidenza: ma i carabinieri gli hanno trovato addosso l’auricolare collegato con lo smartphone, che era stato già ritirato in precedenza dall’ispettore della motorizzazione; tutta l’attrezzatura elettronica usata per superare il test per conseguire la patente di guida è stata sequestrata. E il pakistano, ora, è accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Di episodi come questi ne sono capitati molti altre nelle aule della Motorizzazione vivile. Il modus operandi usato dal pakistano finito nei guai nei giorni scorsi è certamente quello che più frequentemente viene scelto da chi cerca di superare il test per la patente di guida con l’inganno ma viene puntualmente scoperto.