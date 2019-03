Eroina spacciata ai minorenni in manette un nigeriano Era scappato dall’Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Era sfuggito all’arresto nella maxi operazione antidroga avviata nei mesi scorsi e denominata “Ishan”, gli uomini della squadra mobile di Macerata ne hanno seguito le tracce fino al suo Paese di origine, il Ghana, e al momento del suo rientro in Italia lo hanno atteso all’aeroporto e arrestato.A finire in manette è stato I. O., del 1995, bloccato alla frontiera di Milano Malpensa mentre cercava di dirigersi a Napoli. A nulla è valso il tentativo di far perdere le proprie tracce in questi mesi avvalendosi dei suoi numerosi “alias”.L’attività di indagine condotta dalla Squadra mobile di Macerata e coordinata dal procuratore Capo Giovanni Giorgio, ha portato, nel suo complesso, a quindici misure cautelari. Si è trattato di indagini particolarmente complesse. Dalle investigazioni è emersa una fiorente attività di spaccio, soprattutto eroina, gestita da cittadini extracomunitari di origine africana, la maggior parte nigeriani, i quali avevano creato una rete di smercio anche nei pressi di scuole e in luoghi frequentati da minori che erano loro stessi gli acquirenti della droga.