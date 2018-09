Dorme su una panchina e aggredisce i poliziotti che vogliono controllarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – Fermato per un controllo nei giardini nei pressi del Tribunale reagisce e aggredisce due poliziotti. Una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta ai giardinetti nei pressi del Palazzo di giustizia ha trovato un cittadino extracomunitario disteso su una panchina. Gli agenti si sono avvicinati per effettuare un controllo, ma l’extracomunitario, poi risultato essere un ghanese di 23 anni, ha reagito con violenza. L’uomo era privo di documenti e, prima si è rifiutato di fornire le proprie generalità, poi ha aggredito i poliziotti. È stato quindi bloccato e accompagnato in questura per essere identificato.