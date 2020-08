Doppia esplosione, camper va in fumo: due feriti e decine di auto carbonizzate

MACERATA - Due maceratesi feriti in un rogo choc avvenuto ieri pomeriggio in Umbria: sono salvi per miracolo. Decine di auto carbonizzate e ettari di bosco in fumo. È uno scenario spettrale quello che si è presentato ieri pomeriggio a Serravalle di Norcia, dove l’incendio divampato all’interno di un camper ha scatenato l’inferno, causando anche la doppia esplosione delle bombole di servizio e l’incendio del vicino bosco.

LEGGI ANCHE:

Ruba bus al capolinea e si mette al volante per andare al mare: denunciato, non potrà tornare in Italia per cinque anni



L’allarme è scattato alle 16.30, quando nel piazzale che si trova subito dopo il bivio di Serravalle, in direzione Cascia, è iniziato a uscire fumo dal camper in sosta. Il surriscaldamento interno ha procurato la doppia esplosione. Il boato ha richiamato l’attenzione delle tante persone che si trovavano in zona e che non hanno potuto far altro che allertare i soccorsi. All’esplosione è infatti seguito il rogo che ha polverizzato il camper e danneggiato seriamente una decina di auto parcheggiate. I proprietari del mezzo, due 70enne provenienti da Macerata, si trovavano nei paraggi e, comprensibilmente sotto choc, sono stati trasportati in ospedale, a Spoleto, da un’ambulanza del 118. Secondo quanto è stato riferito, i coniugi non avrebbero riportato ustioni o intossicazioni gravi, ma il trasferimento in ospedale si è reso necessario per il forte stato di agitazione. L’incendio divampato nel parcheggio, complice il vento, si è presto propagato nella boscaglia, procurando danni ingenti. A supporto dei vigili del fuoco di Spoleto, sono arrivati i colleghi di Norcia e la squadra specializzata in incendi boschivi. Attivato anche un elicottero, le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a tarda sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA