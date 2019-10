Raid razzista a Macerata confermata la condanna a dodici anni per Traini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Raid razzista a Macerata, confermati dalla Corte d'Assise di Appello di Ancona i dodici anni inflitti in primo grado al 30enne Luca Traini. La sentenza è stata emessa dopo 4 ore di camera di consiglio dai giudici del tribunale dorico. Rigettata anche la richiesta di scarcerazione del difensore Giancarlo Giulianelli che ha già affermato di ricorrere in Cassazione. Traini, presente in udienza, è attualmente recluso a Montacuto.