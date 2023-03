MACERATA È arrivata la primavera e corso Cairoli si colora con il verde che spunta accanto alle vetrine dei negozi aperti ma anche di quelli chiusi. È l’ennesima iniziativa voluta dai commercianti dell’antico borgo del capoluogo per dare il benvenuto alla bella stagione e che si protrarrà poi anche in estate, con decorazioni floreali che saranno diverse, fino ad arrivare in inverno al Natale con altri addobbi. Iniziativa che è nel segno di una vitalità imprenditoriale dei negozianti e che, già da questi pochi giorni, risulta molto apprezzata sia dai clienti che dai residenti di corso Cairoli.

APPROFONDIMENTI I FINANZIAMENTI Macerata, l'impegno di Laviano: ««Corsi Cairoli e Cavour, puntiamo al restyling. È caccia a nuovi fondi»





«Un’esplosione di decorazioni colorate che addobbano i muri in prossimità dei negozi e c’è stata una grandissima partecipazione di tutti coloro hanno attività commerciali lungo il borgo – dice Franca Ercoli una delle promotrici dell’iniziativa -. Pareti green su cui spiccano fiori, segno della primavera appena entrata. Ogni attività ha partecipato mettendo un contributo economico per l’acquisto di questi fiori che permarranno per tutti i prossimi mesi, cambiando a seconda del periodo e delle iniziative che ci saranno in città. Faccio l’esempio per la Pasqua o quando ci sarà Città di Macerata in Festa lo sfondo verde verrà ricoperto con i colori scelti per quella giornata, oppure per la lirica cambieremo nuovamente. Insomma lo sfondo resterà verde, con sopra decorazioni sempre diverse».



«Sono dei fiori artificiali di qualità - precisa - perché sarebbe stato complicato gestire dei fiori veri per via dell’innaffiamento, del sole e, anche su indicazione che ci è stata suggerita dall’assessore Silvano Iommi, abbiamo optato per questa soluzione che è risultata molto gradita ai cittadini. Anche perché contribuisce a colorare un borgo che altrimenti può risultare grigio per via dei mattoni con cui furono costruite le case o anche a causa dello smog delle auto in transito. Così invece il colpo d’occhio è più gradevole». Tra i primi appuntamenti che riguarderanno in particolare corso Cairoli ci sarà la seconda edizione di Expo Giardino appuntamento per il quale è già stata individuata la data del 7 maggio per la sua organizzazione. Tra gli eventi di giugno invece spicca il Fanta Macerata, il festival dell’immaginario rivolto ad un pubblico di ogni età con bar ed esercizi commerciali della città che contribuiranno con aperitivi, menù e vetrine decorate a tema fumetto e serie tv.