Giro di vite della polizia locale contro lo spaccio, controlli davanti alle scuole. In azione anche i cani detective

MACERATA - Al via la seconda fase del progetto “Scuole Sicure” in città; controlli ieri mattina presso gli istituti scolastici e nei parchi e giardini cittadini con l’unità cinofila antidroga della Polizia locale di Ascoli Piceno per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

È partita ieri la seconda fase del progetto “Scuole Sicure” in collaborazione con la Prefettura, finanziato dal Ministero dell’Interno e portato avanti dalla Polizia locale di Macerata. Dopo il termine della prima fase, durante la quale sono state installate quattro telecamere presso il terminal bus e in via Cioci, si continua ora con i controlli presso gli istituti scolastici, i parchi e le aree verdi della città per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. “Scuole Sicure” infatti prevede sia la tutela dell’ambiente scolastico sia delle aree limitrofe agli istituti che possono essere identificate come luoghi a rischio di spaccio o di consumo di stupefacenti.



Ieri mattina l’unità cinofila della Polizia locale di Ascoli Piceno, il pastore tedesco Ila, alla presenza dell’assessore alla Sicurezza Paolo Renna, del comandante della Polizia locale di Macerata Danilo Doria e degli agenti, ha effettuato dei controlli in alcune aree nevralgiche della città: dai giardini Diaz al terminal bus fino ai parchi.

«Oggi abbiamo compiuto un primo passo nel perseguimento di un obiettivo importante per l’Amministrazione: la tutela delle giovani generazioni e la lotta allo spaccio di stupefacenti – ha commentato l’assessore Renna -. Si tratta di un lavoro che sarà costante e continuo nel tempo a testimonianza dell’attenzione rivolta ai nostri ragazzi; parallelamente è partita un’attività di informazione tramite la distribuzione di un opuscolo presso gli istituti scolastici mirato a sensibilizzare i giovani sul progetto “Scuole Sicure”».



«Oggi la Polizia locale fa un grande balzo in avanti rendendosi sempre più pronta alle esigenze della comunità maceratese – ha aggiunto il comandante Doria -. La formazione, la professionalità e la disponibilità degli agenti stanno facendo la differenza in ogni attività di lavoro e in special modo in una attività così particolare e delicata come questa, indice di uno speciale legame con il territorio e con le persone».



«Ringrazio, oltre al sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Paolo Renna - ha concluso Doria -, tutta l’amministrazione comunale, il Prefetto Flavio Ferdani, il Questore Vincenzo Trombadore, il colonnello dei Carabinieri Nicola Candido e il Colonnello della Guardia di Finanza Ferdinando Falco. Abbiamo collaborato costantemente e fattivamente con tutte le forze dell’ordine impegnate ogni giorno in prima linea per contrastare lo spaccio di stupefacenti; quello di oggi è un grandissimo risultato che proietta il nostro ufficio in un futuro sempre più all’avanguardia». Dunque un progetto che va avanti con controlli presso gli istituti scolastici, i parchi e le aree verdi della città per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Fenomeno che a Macerata come in altre realtà si sta cercando di contrastare con una serie di interventi rivolti soprattutto alle giovani generazioni e che puntano in particolare sull’informazione e la prevenzione.

