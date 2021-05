SAN SEVERINO - I carabinieri della stazione di San Severino hanno controllato e tratto in arresto un 18enne del luogo, trovato in possesso di 110 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi e 3.450 euro in contanti, somma ritenuta provento dello spaccio. In casa trovate anche due pistole giocattolo Beretta prive del tappo rosso.

