Il Comune paga le luminarie natalizie in città: «Non vogliamo gravare sui negozi»

MACERATA - Il Comune al lavoro per l’allestimento del programma natalizio. Lo scorso anno, nel pieno della pandemia e con l’amministrazione appena insediata, non ci fu una grande possibilità di programmazione benché associazioni e attività fornirono il loro prezioso contributo alla riuscita del programma. Stavolta, nonostante l’incubo Covid non sia totalmente alle spalle, c’è una maggiore possibilità di organizzare e pianificare.

E’ quello che sta facendo la giunta, cercando di coinvolgere nel programma, ancora in fieri, associazioni e commercianti. Non mancheranno l’albero di Natale in piazza della Libertà e le tradizionali luminarie che, dal centro alle frazioni, vestiranno di luce e di festa la città contribuendo a far vivere, in un clima di condivisione e partecipazione, tutte le bellezze di Macerata in modo armonioso.



«Ci auguriamo che questo possa essere il Natale della rinascita e della coesione sociale ma soprattutto il momento in cui i maceratesi si riappropriano pienamente degli spazi della città dal centro storico alle periferie – ha spiegato il sindaco Sandro Parcaroli -. Con sentimenti di ottimismo e di fiducia l’auspicio è che il poter vivere la normalità non sia più un miraggio ma un sogno che si avvera». «Ci siamo fatti totalmente carico delle luminarie natalizie che andranno a vestire di luce e festa la città – ha spiegato l’assessore al turismo Riccardo Sacchi – per non gravare sugli operatori commerciali in questo delicato momento di ripartenza convinti che rendere Macerata ancora più bella, brillante e vivibile contribuirà a valorizzare le sue bellezze e i suoi luoghi simbolo. Stiamo inoltre lavorando per stilare il calendario degli eventi, delle iniziative e degli appuntamenti ed entro novembre renderemo pubblico».

L’Amministrazione comunale in questi giorni è a lavoro per l’organizzazione e la promozione delle iniziative che andranno a comporre il programma del Natale 2021 a Macerata con l’obiettivo di proporre attività aggregative attraverso la valorizzazione dei luoghi, degli spazi, della cultura, della tradizione e del folklore, capaci di fornire diversificate opportunità di partecipazione, divertimento e approfondimento culturale. Tra gli obiettivi principali c’è quello di coinvolgere, come avvenuto lo scorso anno, tutti i soggetti associativi e istituzionali in diverse attività finalizzate alla qualificazione dell’animazione turistica, culturale e commerciale. Per quanto riguarda le luminarie l’accensione è programmata per l’8 dicembre in tutta la città, frazioni comprese. Un cielo stellato in alcune delle piazze principali del centro storico, nel particolare piazza della Libertà, piazza Mazzini e piazza Battisti. Corso Cavour e corso Cairoli si presenteranno con le stesse luci.

