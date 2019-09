Stroncato da una malattia a sessant'anni volontario e radioamatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA La parrocchia di Santa Croce Consalvi in lutto per la morte di Claudio Ortenzi, 60 anni, noto a Macerata per il suo impegno nel mondo del volontariato. Ortenzi è morto ieri a causa di una malattia che non gli ha dato scampo.La stessa parrocchia ne ha dato la notizia ieri con un post su Facebook in cui lo ricorda come «un grande esempio di generosità, gioia, amicizia e gratuità che riservava a chiunque entrasse in contatto con lui. Ringraziamo il Signore per averlo messo sulla nostra». I funerali si terranno oggi alle 16 nella chiesa di Santa Croce.