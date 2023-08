MACERATA - Fissato dal Comune a fine settembre il punto sullo stato di avanzamento lavori del Centro Fiere da cui si potrà capire anche se la data di ultimazione delle opere si confermerà entro fine anno, che era stato auspicato a più riprese, oppure avrà bisogno di un supplemento di tempo nei primi mesi del 2024. Che il cantiere comunque progredisca in maniera decisa verso l’ultimo step che preclude alla conclusione lo testimonia sia lo sky line delle strutture che si notano anche dall’esterno che dagli atti amministrativi come l’ultima determina comunale firmata dal dirigente servizio Servizi tecnici, Tristano Luchetti nella quale viene approvato il sesto stato avanzamenti lavori del Centro Fiere di Villa Potenza per oltre 8 milioni di euro.

Nel documento comunale si legge che viene “approvato il sesto Sal dei lavori di riqualificazione del centro fiere di Villa Potenza dell’importo di 8.254.308,70 euro redatto nei termini specificati nel contratto». La conferma dello stato delle lavorazioni in corso anche in questo mese di agosto da parte della rete temporanea di imprese che si è aggiudicata l’appalto i cui lavori sono iniziati nella primavera del 2021 arriva dall’assessore comunale ai Lavori pubblici che monitora con attenzione quello che è senz’altro il cantiere più grande di Macerata, sia per dimensioni che per impatto economico, visti gli oltre 13 milioni di euro l’investimento. «Sono state eseguite le opere dei sottoservizi, impianti e servizi igienici, e montati gli infissi. Prossime lavorazioni che sono in programma riguardano i massetti, gli infissi degli ingressi e le pavimentazioni. I lavori procedono regolarmente e, come annunciato, a fine settembre avremo risposte più concrete sui tempi di ultimazione dell’opera».



L’obiettivo



L’obiettivo della ristrutturazione del polo di Villa Potenza è quello di creare un Centro Fiere che funzioni tutto l’anno, con manifestazioni, spettacoli, eventi, mercati, convegni. Dunque quello che si sta allestendo sarà un fabbricato moderno che nulla avrà a che vedere con ciò che c’era prima. Il caro materiali e le difficoltà di reperimento degli stessi sul mercato che stanno caratterizzando un po’ tutti i cantieri d’Italia non hanno risparmiato neanche quello del Centro Fiere di Villa Potenza, dove però i lavori non sono stati mai interrotti.



La riqualificazione



Una riqualificazione a zero consumo di suolo e zero volumetria aggiunta: oltre alla ristrutturazione dei padiglioni fieristici ci sarà il completo rifacimento dell’edificio direzionale che diventa traino per l’intero centro: qui saranno ospitati oltre ai servizi propedeutici al polo fieristico, aule polifunzionali, sede delle associazioni di Protezione civile, spazi espositivi, sale conferenze e manifestazioni, aree per il commercio e la ristorazione. Nella prima torre a tre piani ci sarà il ristorante con la cucina: nella vicina torre, invece, ci sarà l’albergo.

Poi, proseguendo e andando verso l’ingresso del centro fiere, ci sarà tutto uno spazio espositivo che si svilupperà su un piano, per passare a un’altra parte, che tornerà a essere su due piani: sotto ci saranno altri spazi espositivi e sopra una sala conferenze da oltre duecento posti. «In questi due anni sono accadute tante cose – ricorda sempre Marchiori-. La pandemia e le restrizioni covid che hanno rivoluzionato l’organizzazione del lavoro anche nei cantieri, la guerra che ha provocato una prolungata carenza dei materiali, l’aumento indiscriminato dei prezzi degli stessi. Eventi, questi, che, tutti assieme, potevano arrestare i lavori e, invece, grazie alla collaborazione tra l’impresa Francucci ed il nostro Ufficio tecnico, sono stati sempre superati».