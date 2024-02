MACERATA - Approvato dalla giunta Parcaroli il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria della pavimentazione di via Mattei, con bando di gara nei prossimi mesi e lavori che si svolgeranno durante l’estate, mentre il Comune ha consegnato all’impresa che si è aggiudicata l’appalto il cantiere di via dei Velini dove ci sarà una riqualificazione della viabilità con nuovi asfalti e marciapiedi, allargamento carreggiata, abbattimento delle barriere architettoniche, illuminazione da rinnovare e banchine di fermata dei bus in completa sicurezza. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori.

Gli interventi

Si tratta di due interventi molto importanti per quanto riguarda la viabilità del capoluogo e la sicurezza degli automobilisti. «Interverremo su via Mattei nel tratto compreso tra la rotatoria di via Pesaro che immette verso il tribunale e la vicina Confartigianato fino alla rotatoria di via San Francesco, quella che conduce al supermercato Oasi, con un investimento di 400mila euro – afferma l’assessore Marchiori -. Si tratta di una manutenzione straordinaria di via Mattei perché quel tratto di strada, sia nelle due corsie a salire che nelle due a scendere, risulta piuttosto ammalorato e deteriorato. Soprattutto nelle due corsie a salire ed in una, quella di sinistra, a scendere tra le due rotatorie. Nelle tre corsie che presentano una situazione maggiormente deteriorata effettueremo un lavoro più consistente, ovvero con la fresatura che sarà di dieci centimetri e poi riempimento prima del tappetino di asfalto. Nella corsia di destra a scendere che risulta meno problematica come fondo stradale faremo soltanto il rifacimento in superficie dell’asfalto. Approvato il progetto esecutivo nei prossimi mesi ci sarà la gara di appalto e l’apertura del cantiere è ipotizzabile per la prossima estate sfruttando anche il calo del traffico automobilistico rispetto al resto dell’anno».

L’opera

Questione di settimane, invece, per veder partire i lavori in via dei Velini, un’opera che vale tre milioni e 800 mila euro: quella che oggi è una strada ad altissima densità di traffico è destinata a diventare in futuro una strada urbana grazie alla realizzazione della bretella di collegamento Montanello-Villa Potenza su cui si riverserà il traffico pesante in entrata e uscita dal capoluogo. Per questo intervento ci sono a disposizione parte dei fondi legati alla ricostruzione post bellica e parte con finanziamenti ministeriali recuperati dall’amministrazione comunale per far decollare questo progetto che andrà a sostituire quello legato alla terza corsia in salita nel tratto Villa Potenza-Montanello previsto dalla precedente amministrazione di centrosinistra e che invece è stato mandato in soffitta dal sindaco Sandro Parcaroli e dalla sua giunta che ha virato su questo progetto alternativo.

L’appalto

I lavori che verranno eseguiti dall’impresa romana Vie Sotterranee srl interessano il tratto che va dall’incrocio di Montanello a Villa Potenza e riguarderanno opere di ampliamento della carreggiata, illuminazione pubblica, banchine di fermata dei bus e consolidamento dei terreni in generale con opere di contenimento sulle scarpate dove c’è dissesto idrogeologico infine rifacimento dell’asfaltatura. «È avvenuta in questi giorni la consegna del cantiere all’impresa – ribadisce l’assessore ai Lavori pubblici - che andrà ad agire dall’incrocio per Montanello sino all’ingresso della frazione di Villa Potenza. A breve verrà fatta l’ordinanza per disciplinare il traffico su questo tratto di strada interessata dal cantiere, si cercherà di intervenire limitando al minimo i disagi con sensi unici alternati, sfruttando anche via Ghino Valenti, la cosiddetta lunga, se sarà necessario. Se questa è l’operatività più immediata, contestualmente programmiamo altri importanti lavori per dare continuità alla manutenzione delle strade spalmandola su tutto l’arco dell’anno e non solamente nel periodo primavera-estate». Il restyling di via dei Velini si affianca quindi all’inserimento nel bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 della Regione Marche, del finanziamento di 25 milioni di euro di fondi regionali per la bretella di collegamento Macerata-Villa Potenza, un passo decisivo per migliorare le infrastrutture della vallata.