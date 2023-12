Macerata, cacciato dal bar perchè ubriaco: torna, spacca la vetrina e aggredisce i poliziotti. Arrestato un giovane

MACERATA Serata ad alta tensione quella di ieri (3 dicembre) davanti a un bar di via Trieste a Macerata. La Polizia, intorno alle 20.30, è stata costretta a intervenire per identificare un uomo di 28 anni, originario del Perù, e portarlo in Questura prima di arrestarlo.

L'aggressione

Il giovane, visibilmente ubriaco e protagonista di una litigata all'interno, è stato allontanato dal titolare del bar. In un primo momento è andato via salvo poi tornare e distruggere la vetrina del locale. Anche in Questura ha dato segnali di squilibrio aggredendo uno poliziotto con annesse lesioni.