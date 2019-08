Ritrovato in un campo l’arsenale utilizzato da bande di malviventi per colpi nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Due Glock, una Beretta, un revolver Colt e 162 cartucce di vari calibri sotterrati in aperta campagna. È un vero e proprio arsenale quello trovato ieri pomeriggio in una zona boschiva di Falerone (Fermo) dai carabinieri del Reparto operativo di Macerata insieme ai colleghi della Sezione di polizia giudiziaria della procura, delle Stazioni di San Severino e Fiuminata. I militari, impegnati nelle indagini su furti in abitazione consumati nell’alto Maceratese e coordinata dal sostituto procuratore Enrico Riccioni, hanno effettuato l’ispezione nel territorio del comune fermano su disposizione del procuratore Giovanni Giorgio. Le armi erano state rubate il 17 dicembre scorso a San Severino in una casa dove, oltre al denaro era stato asportato un intero armadio blindato con all’interno numerose armi da sparo e munizionamento. Da quanto emerso, però, mancherebbero due fucili che il settempedano, appassionato di armi, custodiva nell’armadietto.