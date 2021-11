Un’anziana chiama il 118 e perde i sensi per un infarto: rintracciata dai carabinieri grazie al telefono e salvata

MACERATA - Sola in casa, accusa un malore e chiama i soccorsi. Ma all’improvviso la telefonata si interrompe. La donna, una signora di 75 anni, aveva perso i sensi mentre era al telefono con l’operatore del 118, prima di riuscire a fornire indicazione sulla sua identità e sulla sua residenza. È stato un carabiniere a risalire a queste informazione nel giro di poco tempo. Qualche minuto in più e la signora, colpita da un infarto, forse non ce l’avrebbe fatta.



La rapidità con la quale il carabiniere si è messo in azione e la sua capacità di indagare e risalire a queste informazioni necessarie per intervenire le hanno salvato la vita. L’allarme è scattato l’altra notte, intorno alle 23, quando una signora di 75 anni, residente in zona Croce, ha chiamato il 118. All’operatore dall’altro capo del telefono la donna ha riferito di sentirsi male. Nel giro di pochissimo tempo, però, la comunicazione telefonica si è interrotta bruscamente. La settantacinquenne, come si diceva, ha infatti perso conoscenza prima di riferire in che via si trovasse la sua casa. Così l’operatore del 118 ha chiamato immediatamente i carabinieri e sono iniziate, velocissime, le operazioni per riuscire a identificare e localizzare la signora e la sua abitazione. Il carabiniere della centrale operativa del Norm di Macerata ha contattato subito l’operatore telefonico attraverso il quale la signora aveva chiamato i soccorsi, spiegando la situazione di emergenza che era in corso in quel momento. Non c’era tempo da perdere. Ed è così che il carabiniere è riuscito a risalire all’identità della donna che aveva chiamato il 118. Sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati i militari, i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta della casa della signora. La settantacinquenne era riversa a terra, colpita – secondo quanto è stato accertato – da un infarto. È stata caricata a bordo dell’ambulanza e trasferita d’urgenza all’ospedale di Macerata, dove è stata ricoverata. Pochi minuti in più e la vicenda avrebbe forse preso una piega tragica.

