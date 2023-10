E' alterato e litiga con i passanti poi dà in escandescenze: portato in caserma

MACERATA - Allarme poco prima delle 20 in via Cassano da Fabriano, nella zona di via Spalato. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, un uomo - visibilmente alterato - ha litigato con qualche passante e poi ha dato in escandescenze. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso. In via Cassano da Fabriano anche un’ambulanza del 118 ma l’intervento dei sanitari alla fine non è risultato necessario. In corso gli accertamenti sull’accaduto da parte dei militari dell’Arma.