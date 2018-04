Macabra rievocazione Bastonate al pupazzo di Mussolini impiccato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - In una parte di piazza Cesare Battisti i tappetini per la kickboxing: un’esibizione sportiva; a fianco una forca con pupazzi appesi a testa in giù rappresentanti Benito Mussolini e un fascista per evocare piazzale Loreto e per una “pignata”: un’esibizione per bambini che armati di bastoni colpiscono il pupazzo. Tutto davanti ai sorrisi e alle foto scattate dagli adulti. Così nel cuore di Macerata c’è stato chi ha voluto festeggiare il 25 Aprile in modo “pedagogico”. La paternità dell’iniziativa sarebbe del collettivo Antifà.