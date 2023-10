Latini (Lega) al lavoro per Macerata: «Avanti con la Proposta di legge Sferisterio. Fondamentali le audizioni di Parcaroli e Cavalli». In ballo 500mila euro all'anno​

Giornata di audizioni per la proposta di legge a sostegno dello Sferisterio voluta dalla Lega con l’on. Giorgia Latini come relatrice. La Commissione Cultura della Camera dei Deputati, di cui Latini è vicepresidente, ha ascoltato dalla voce del sindaco e presidente del CdA dell’associazione Arena Sferisterio Sandro Parcaroli e del sovrintendente Flavio Cavalli quali e quante siano le valenze artistico, culturali e identitarie che fanno del monumento simbolo di Macerata un unicum.

«Raro esempio di teatro all'aperto»

«Grazie al sovrintendente Cavalli e al presidente Parcaroli per il supporto fondamentale ai lavori della proposta di legge "Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione”, di cui sono relatrice e che prevede l’assegnazione di un contributo, a decorrere dal 2023, di 500 mila euro annui per l'organizzazione del Macerata Opera Festival che richiama pubblico da tutto il mondo per l’unicità delle sue proposte artistiche e per il fascino del luogo – sottolinea l’onorevole Latini – Lo Sferisterio, oltre che un raro esempio di teatro all’aperto con i palchi che vanta il palcoscenico più lungo d’Europa, è un’icona della cultura made in Marche.

La filiera della Lega

Oltre ad essere un modello raro e virtuoso che coniuga qualità del progetto culturale e capacità organizzativa, costituisce un importante volano per il tessuto sociale, economico e produttivo del territorio coinvolte nella realizzazione delle molteplici attività».

«La filiera di governo Lega si esprime ancora una volta con la concretezza delle idee e degli atti – ha detto al termine dell’audizione il sindaco Sandro Parcaroli – Strutturare in via permanente il sostegno economico alla programmazione artistica, come già accade per altri festival italiani, ci consentirà di salvaguardare l’attività dello Sferisterio garantendone la sostenibilità e la continuità. Ringrazio l’on. Latini per la sensibilità e l’impegno con cui porta avanti un progetto strategico non solo per Macerata e il suo indotto, ma per tutte le Marche».