Latini (Lega): «Via al sostegno per lo Sferisterio di Macerata. E' il palcoscenico più lungo d'Europa»

ROMA- «Lo Sferisterio è il monumento simbolo della città di Macerata, l'unico teatro all'aperto con i palchi e con il palcoscenico più lungo d'Europa». Così la deputata della Lega Giorgia Latini, relatrice della Pdl e vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, segretario della Lega Marche.

LEGGI ANCHE: Nelle Marche un autunno in musica: da Venditti e De Gregori alla Pfm e alla Mannoia insieme a Rea

Le dichiarazioni

«Opera Festival è una delle più rilevanti rassegne liriche estive in ambito nazionale e internazionale.

Uno degli eventi culturali di punta non solo del territorio ma di tutta la regione Marche, che oltre a vantare una storia pluridecennale, riveste una specifica rilevanza di carattere economico. Per questo la Lega ha presentato una Pdl per strutturare in via permanente un sostegno economico dal 2023, di 500mila euro annui alla programmazione artistica per l'Associazione Arena Sferisterio, come già accade per altri festival italiani. La tutela e la salvaguardia dell'attività dello Sferisterio, la sua sostenibilità e la sua continuità sono essenziali. Al via questa settimana in commissione le audizioni del sovrintendente dell'Associazione, Flavio Cavalli e del presidente del cda Sandro Parcaroli».