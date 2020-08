​Incendio in un appartamento al piano terra, allarme in via Panfilo

MACERATA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 5,20 circa di ieri mattina a Macerata in via Panfilo per un incendio in un appartamento al piano terra di uno stabile di quattro piani. In via precauzionale la persona che abitava al piano superiore è stata evacuata provvisoriamente per consentire l’aereazione del locale. La Squadra di Macerata intervenuta con un’autobotte ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell’intervento. I danni sono da quantificare.

