Fermo, muore a 64 anni e dona speranza ad altre famiglie: espianto multiorgano al Murri

FERMO - Una scelta di umanità e solidarietà nel momento del dolore più estremo. Grazie alla decisione della famiglia, la morte di un 64enne della provincia di Fermo è divenuta speranza di vita per altre persone in attesa di trapianto.

Il fegato e i reni dell'uomo, deceduto all'ospedale Murri, sono arrivati questa mattina al Torrette di Ancona, dopo una notte di lavoro da parte dell'equipe di Anestesia, Rianimazione e Blocco Operatorio dell'ospedale di Fermo. Lavorando in stretta collaborazione con l'Unità Trapianti di Ancona, guidata dal dottor Enrico Dalla Bona, la squadra fermana, diretta dalle dottoresse Susanna Cola e Daniela Fiore, ha concluso solo alle 5.10 di mattina, al termine di diverse ore di sala operatoria, il prelievo multiorgano. Coinvolti professionisti di 16 differenti unità e servizi operativi, non solo sanitari ma anche personale ausiliario e tecnico.



