Macerata, guida ubriaco in pieno centro: va a sbattere contro un cartello della Ztl

MACERATA- Ha creato il panico in pieno centro storico oggi pomeriggio (8 ottobre) a Macerata andando a sbattere, con la sua auto, contro un cartello contenente la segnaletica della Ztl. Protagonista un giovane conducente con un tasso alcolemico ben sopra i limiti consentiti dalle legge.

L'intervento della Polizia

Dopo aver calibrato in modo sbagliato la traiettoria, il giovane non è riuscito a frenare l'auto terminando la sua corsa piegando letteralmente il palo. Dopo l'allarme dato da un residente sono intervenuti Polizia Locale e Polizia. I fatti sono avvenuti dalle parti di via Mozzi. Il conducente è stato poi intercettato in via Trieste dove, sottoposto all'etilometro, ha dato riscontro positivo.