Diego Della Valle, appello agli imprenditori: «Siamo solidali verso chi ha più bisogno»

ANCONA - Diego Della Valle si appella agli imprenditori: «In momento così complicato per il mondo intero, Italia compresa, chi fa il mio mestiere non può girarsi dall'altra parte: il mondo della impresa non è estraneo alle necessità del Paese. Come imprenditori non dobbiamo mancare alla solidarietà di chi ha più bisogno». L'industriale Marchigiano, presidente di Tod's lo ha sottolineato durante la presentazione della mostra fotografica ideata e organizzato dal Pac e da Ri-Scatti onlus, sulle carcere milanesi promossa dal Comune di Milano con il sostegno di Tod's. «Chi ha più bisongo - sottolinea Della Valle - non va lasciato solo e dobbiamo restituire parte di ciò che facciamo alla collettività. Consiglio a tutti i miei colleghi di darsi da fare e di non mancare alla solidarietà».

Della Valle, famiglia impegnata nella solidarietà

Non sono solo parole. La famiglia Della Valle infatti non manca mai di essere presente nei momenti più delicati della vita dei marchigiani; dal terremoto al Covid, fino alla recente alluvione. I proprietari del gruppo Tod’s, con sede a Sant’Elpidio a Mare, hanno infatti donato alla Regione Marche la somma di un milione di euro a supporto degli abitanti e dei comuni colpiti dalla tragica alluvione. Anche in quella occasione i Della Valle hanno fatto appello alle aziende del Made in Italy e «a tutto il mondo delle imprese, chiedendo di sostenere ed aiutare in tutti i modi possibili le persone e i territori che sono stati duramente colpiti».

Diego e Andrea Della Valle avevano già aperto un fondo destinato al sostegno economico delle famiglie degli operatori sanitari deceduti durante la pandemia, amministrato dalla Protezione civile. L’iniziativa solidale ha consentito d erogare contributi economici a favore di 300 famiglie per un totale di oltre 10 milioni di euro.