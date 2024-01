MONTECASSIANO - Una pagina della rivoluzione nel settore agroalimentare viene scritta a Montecassiano. L’azienda Nutrinsect è infatti la prima e unica azienda italiana autorizzata alla produzione e alla commercializzazione, per uso alimentare umano, di farina di grillo liofilizzata. «Abbiamo ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione - dice il ceo José Francesco Cianni - e si apre un nuovo scenario per noi. Da oggi il prodotto sarà distribuito dalla Reire di Reggio Emilia alle aziende alimentari e a tutto il canale horeca».

Il tema

Un tema che fa discutere da mesi e sul quale Cianni è convinto che debba esserci una maggiore informazione: «Si parla tanto di difesa del made in Italy - dice -. E noi siamo pienamente d’accordo: è vero che produciamo una materia prima nuova, ma per quanto ci riguarda è al 100% italiana, meglio ancora marchigiana. Alleviamo grilli senza alcun antibiotico o medicinale e senza Ogm. Non parliamo di sostituzione dei cibi: noi stessi continuiamo a mangiare la carne tradizionale, ma semplicemente forniamo una alternativa sana, proteica e soprattutto buona». L’autorizzazione arriva dopo che l'Unione europea aveva dato il via libera alla commercializzazione del prodotto nel 2022 e l'autorizzazione alla vendita nel 2023: «Ora per noi è un punto di svolta importante che cambia l'evolversi della nostra azienda e del settore. Il ministro Lollobrigida? Sarebbe un grandissimo onore ospitarlo nel nostro stabilimento: non dovremo convincere nessuno. Chiunque può rendersi conto con i propri occhi del nostro lavoro e di come alleviamo dieci milioni di grilli a Montecassiano». Nutrinsect, in collaborazione con ingegneri ed aziende leader in automazione industriale, sta progettando il più grande allevamento di grillo domestico in Europa, che sarà completamente automatizzato per ridurre al minimo il contatto degli insetti con l’uomo.