MATELICA Presentazione ufficiale per la lista “Scegliamo Matelica”, che candida a sindaco Marcello Catena, 66 anni, ex assessore per tredici anni del Comune di Matelica. Si ripresenta alla guida di un gruppo in gran parte rinnovato, sostenuto da Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva.

L’impegno

«Per 12 anni mi sono staccato dalla politica, poi sono stato richiamato per questo progetto. Ci ho pensato sei mesi e poi ho deciso di candidarmi, spinto dallo spirito di servizio e di mettermi a disposizione della città. Cercherò di indicare la strada per arrivare ad avere una città viva ed attrattiva. Sono stato presidente del motoclub Matelica di cui sono stato fondatore, nel 2004 ho organizzato il mondiale di enduro che è la manifestazione più grande che c'è stata negli ultimi tempi. Per quattro anni sono stato presidente regionale della Federazione motociclistica. Io spero tanto che i matelicesi mi diano fiducia. Sono sicuro che fra cinque anni lascerò Matelica migliore di quella che ho trovato adesso».

Le priorità

Tra le priorità del programma welfare e turismo: «Nel nostro programma viene riportata diverse volte la parola welfare, che significa attività della pubblica amministrazione per il benessere del cittadino e questo deve essere sia per i giovani, a cui dobbiamo ridare modo di stare a Matelica, sia per gli anziani. Nel programma ci sarà tutta una serie di attività per il benessere del cittadino. Anche i lavori pubblici, secondo noi, sono una forma di welfare. Ci interessa particolarmente riportare turisti in città. Se ne parla da tanti anni, Matelica non ha niente da invidiare a tante cittadine dell’Umbria della Toscana. Abbiamo prodotti enogastronomici di ottimo livello, abbiamo il Verdicchio che è il fiore all'occhiello. Abbiamo il territorio, le nostre montagne: sentieri per le biciclette e per il trekking e potrebbero essere un motivo di attrazione turistica. Rispetto ad altri posti Matelica ha tante opportunità per il turismo. Tra i progetti importanti, un parcheggio subito fuori dalle mura, magari con percorso meccanizzato, creare un ufficio che colga tutte quante la possibilità di bandi e di accesso a finanziamenti». A esprimere sostegno alla lista sono intervenuti Stefano Mei per i 5 Stelle, Fabiola Santini per Italia Viva e Danilo Cimmino per il Pd. A breve saranno svelati i nomi della lista che è già pronta, ne faranno sicuramente parte le consigliere comunali uscenti Corinna Rotili, Fabiola Santini, Cinzia Pennesi, il resto saranno volti nuovi tra cui Danilo Cimmino, Claudio Marani e Massimiliano Boldrini. Sugli altri fronti, ha già sciolto la riserva Bianca Verrillo, candidata sindaco con la lista “Pensare Matelica”; mentre per l’amministrazione uscente la presentazione del candidato è stata annunciata per giovedì prossimo, probabilmente sarà il vicesindaco Denis Cingolani a guidare la coalizione.