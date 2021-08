Positivo al Covid l'assessore Sacchi: «Oggi avrei dovuto fare il vaccino. Manteniamo tutti alta l’attenzione»

MACERATA - Un post su Facebook per annunciare la sua positività al Covid: così ieri sera l’assessore comunale allo sport ed agli eventi Riccardo Sacchi ha ufficializzato il fatto di essere appunto positivo e sintomatico. «Doppia mascherina, distanziamento, lavaggio e disinfezione frequente delle mani - ha scritto Sacchi nella sua comunicazione social - non sono stati sufficienti».

«Proprio oggi - ha aggiunto - avrei dovuto fare la prima dose di vaccino, ma ieri sera ho avuto l’esito del tampone molecolare: positivo. Manteniamo tutti alta l’attenzione per vincere Insieme questa terribile pandemia. Insieme ce la faremo!». Sempre ieri qualche elemento di dubbio era emerso per il fatto che il primo cittadino Sandro Parcaroli aveva annullato i suoi appuntamenti fino a domani quando verranno eseguiti i tamponi molecolari di controllo. Tamponi per il sindaco e per gli altri componenti della giunta. Sacchi negli ultimi giorni non aveva partecipato a riunioni di giunta, ma si era incontrato con il primo cittadino ed aveva poi partecipato a molte iniziative anche allo Sferisterio. Pur essendo vaccinato, il sindaco si è messo in autoisolamento, gli altri assessori comunque domani si sottoporranno al tampone molecolare su base volontaria. Da verificare la situazione negli uffici comunali i cui addetti lavorano a stretto contatto con l’assessore. Quanto a Sacchi, l’assessore ha manifestato dei sintomi ed appunto si è sottoposto al controllo che è risultato positivo.

