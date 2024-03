CORRIDONIA Un nigeriano ha un malore mentre sale su un autobus. Viene soccorso e il traffico resta bloccato. Poi arriva uno scuolabus con a bordo sette bambini, che rimane intrappolato tra le sbarre del passaggio a livello. Poco dopo passa il treno, con il convoglio che si ferma a una ventina di metri. Nessuno è rimasto ferito, ma per l’uomo che si era sentito male, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto in ospedale.

Lo choc

È stata una mattinata da incubo, quella di ieri, a San Claudio. La vittima si chiamava Solomon Ifeaby Ogbe ed era ospite di un Centro di accoglienza nella frazione corridoniana. L’uomo, intorno alle 7.30, si trovava alla fermata dei bus. Il malore lo ha colpito mentre stava per salire sul mezzo di trasporto della Contram.

Si è accasciato a terra, privo di sensi. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118. I soccorritori hanno cercato disperatamente di salvargli la vita (l’uomo aveva avuto un infarto). La presenza dell’ambulanza e del bus ha creato delle code sulla strada. Èin questo contesto che dopo qualche minuto è arrivato lo scuolabus, rimasto bloccato sui binari del passaggio a livello, con le sbarre che si sono abbassate. Sono stati momenti di grande panico anche se nel frattempo l’autista era riuscito a spostare il mezzo a fianco dei binari e far scendere i piccoli passeggeri.

L’intervento

Immediato l’intervento dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata e della stazione di Corridonia. I militari dell’Arma, visto il grande pericolo, hanno chiamato subito la Polfer per bloccare il traffico ferroviario. Ma il treno stava già arrivando: fortunatamente il conducente si è accorto della presenza dello scuolabus sui binari e ha frenato, riuscendo a fermarsi a circa venti metri dal pulmino giallo. Come detto tanta paura, ma nessuno ferito. Tutto questo mentre i sanitari del 118 stavano portando avanti le manovre per salvare la vita al nigeriano, che è cardiopatico. L’uomo, a bordo dell’ambulanza, è stato trasportato a gran velocità al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma ogni tentativo è stato vano. La notizia dell’accaduto a San Claudio si è subito diffusa a macchia d’olio. Da una parte il dolore per la morte del 46enne stroncato da un infarto, dall’altra il sollievo - dopo la grande paura - per la possibile tragedia sui binari.

I genitori degli alunni sono stati contattati dalla scuola e hanno riportato a casa i loro figli. I bambini erano spaventati ma come detto nessuno si è fatto male. I carabinieri della Compagnia di Macerata e della stazione di Corridonia, dal canto loro, hanno poi effettuato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire quanto accaduto.