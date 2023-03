CIVITANOVA – Tenta di forzare un’automobile parcheggiata ma non si accorge che il proprietario stava assistendo alla scena. Messo in fuga da quest’ultimo e poi rintracciato ed identificato dai carabinieri poco dopo. L’episodio in questione è avvenuto l’altro ieri sera, intorno alle ore 20.30, in via Indipendenza.

È lungo quella strada, non lontana dalla zona del centro, che si trovava parcheggiata un’auto. La macchina in sosta è finita nel mirino di un malintenzionato, che ha cercato di aprirla probabilmente perché “attratto” da qualcosa che c’era all’interno. Ma, come si diceva, non si era reso conto del fatto che il proprietario dell’auto si era accorto di tutto. Ha cominciato a gridare e così l’aspirante topo d’auto si è visto costretto alla fuga. Nel frattempo, il proprietario ha chiamato i carabinieri. Sul posto i militari della Compagnia di Civitanova, che nel giro di pochissimo tempo sono riusciti a rintracciare l’uomo, che è stato fermato ed identificato in via D’Annunzio. Al termini degli accertamenti svolti dai carabinieri, l’uomo, italiano, è stato denunciato.