POTENZA PICENA - Sparisce un’auto parcheggiata a Porto Potenza, è la sesta nel giro di due settimane. Indagano i carabinieri, è allarme per la razzia di macchine fatte sparire nelle ultime settimane nella zona. L’episodio, l’ultimo appunto di una lunga serie, è avvenuto l’altro ieri pomeriggio.

Nel mirino di ignoti è finita una Ford Escort che si trovava parcheggiata nelle vicinanze dell’oratorio salesiano, a Porto Potenza.

Il proprietario, dopo essersi accorto di essere suo malgrado rimasto a piedi, non ha potuto fare altro che sporgere denuncia di furto presso la caserma dei carabinieri, già al lavoro per fare luce sui tanti furti di auto avvenuti in questi ultimi giorni. Nel giro di un mese, lungo la costa maceratese, sono sparite più di una decina di automobili. Gli ultimi episodi sono avvenuti tra domenica e lunedì scorsi, a Porto Potenza, quando sono state rubate tre auto nella zona del rione musicisti. Si tratta di due Golf e di una Polo. La settimana prima un’auto era stata rubata e ritrovata dai carabinieri a Cerignola. La macchina, però, era stata già smontata. Le indagini per fare luce sui furti e chiarire se dietro ci sia una vera e propria banda specializzata sono in corso da parte dei carabinieri. È allarme a Porto Potenza, ma gli episodi non sono mancati neppure nelle vicine Civitanova e Porto Recanati.