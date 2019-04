Pranzo di pesce senza pagare: video degli scrocconi condiviso su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Mangiano a scrocco nel ristorante di pesce e se ne vanno senza pagare. La proprietaria del locale, uno stabilimento balneare sul lungomare Piermanni, li riprende col telefonino e posta il video, divenuto subito virale, sul web. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica, subito dopo pranzo, e ha scatenato centinaia di commenti. Tutti, ovviamente, hanno difeso la ristoratrice, condannando il gesto maleducato dei quattro. «Oggi a pranzo – ha scritto la ristoratrice del lungomare Piermanni - questi quattro clienti sono venuti con l’idea di non pagare. Si sono comportati malissimo e uno si è anche azzardato a venirmi addosso: tutto per non pagare. E si sono allontanati senza saldare il conto. Almeno – ha concluso la proprietaria dello stabilimento balneare, che ha diffuso anche il video con i clienti che si allontanano - ora la gente li riconoscerà per quello che sono».