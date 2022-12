Dramma a Civitanova, non risponde ai familiari: trovato morto a 66 anni tra le mura di casa.

CIVITANOVA- Un uomo di 66 anni è morto tra le mura di casa a Civitanova, in via Dante Alighieri, probabilmente a causa di un malore. La scoperta nel tardo pomeriggio di oggi - 20 dicembre - in seguito ad un allarme lanciato dai familiari che non lo sentivano telefonicamente da giorni.

L'uomo trovato a terra

I primi ad entrare in casa, attraverso le consuete operazioni, sono stati i Vigili del Fuoco che hanno ritrovato l'uomo riverso a terra intorno alle 18. Sul posto anche la Croce Verde 118, l'automedica e la polizia ma ormai non c'era più nulla da fare.