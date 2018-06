Lo accusa di avergli soffiato slot machine e vincita e lo atterra con un pugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - È finita con un pugno al naso la partita alle slot machine di un civitanovese, che è stato colpito da un altro giocatore. Secondo quanto ricostruito a far scattare l'atto di violenza sarebbe stata l'accusa di quest'ultimo al civitanovese di avergli rubato la vincita e la postazione.L'episodio è avvenuto questa notte, intorno a mezzanotte e mezzo, in un bar di Santa Maria Apparente. Coinvolti come detto un civitanovese, la vittima del pugno, e un uomo dell'est Europa che dopo il fatto è subito scappato. Indagano i carabinieri della Compagnia di Civitanova.